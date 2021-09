Destaque



Publicado em 28 de set de 2021 e atualizado às 15:59

A APRHOPE, juntamente com a Prefeitura Municipal de Prado e o SEBRAE/BA com o apoio do SENAC tem a honra de convidá-lo(a) para a Abertura Oficial da 15ª edição do Festival Gastronômico e Cultural de Prado, onde estaremos levando você a uma incrível viagem pelas delícias do nosso litoral.

Venha prestigiar este momento!

Sobre o Festival:

O mais tradicional Festival Gastronômico e Cultural de Prado chega em sua 15ª edição e esse ano o evento vai homenagear todas as riquezas do litoral com o tema “Pé na Areia e Sabor de Mar”, celebrando todos os sabores inspirados nas belezas litorâneas.

Do dia 01 a 17 de outubro o Festival estará presente em Corumbau, Cumuruxatiba, Guaratiba e na Sede.

Participe!