ABM e Ligas de Pneumologia realizam evento sobre Pneumonia

Bem estar



Publicado em 15 de set de 2021 e atualizado às 13:51

Você quer saber mais sobre Pneumonia Hospitalar e Pneumonia adquirida na comunidade? Assista ao evento online e gratuito, que será realizado pela Associação Bahiana de Medicina (ABM) em parceria com as Ligas de Pneumologia LABAP (@labapbahiana) e LIAP (@liap_uesb), nesta quarta-feira (15), às 19h, com transmissão pelo canal da ABM no YouTube.

O diretor da ABM, Dr. Guilhardo Fontes, vai ser o coordenador e um dos palestrantes. A segunda palestra ficará por conta da Dra. Ana Paula Mattos. A introdução da mesa redonda será feita pela Presidente da LIAP, Liane Nunes, e será seguida pela apresentação da presidente da LABAP, Letícia Damasceno. Os debatedores serão Fernando Bonutti, secretário da LABAP, e Filipe Vargas, diretor de Finanças da LIAP.

Por | Ascom – Associação Bahiana de Medicina