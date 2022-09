‘Abracadabra 2’, ‘Elvis’ e mais: Filmes e séries que estreiam em setembro nos streamings

O mês de setembro promete a chegada de várias novidades nos serviços de streaming como HBO Max, Netflix, Prime Video e Disney+. Obras recentemente lançadas nos cinemas como a cinebiografia do cantor Elvis e a sequência do sucesso infanto-juvenil “Abracadabra” finalmente estarão disponíveis para os espectadores. Além de filmes e séries inéditas, favoritos do público como “As Branquelas”, “Ricky e Morty” e “It: Capítulo Dois” também poderão ser assistidos nas plataformas. Confira a seguir as informações sobre os principais lançamentos,

Abracadabra 2 – Disney +

Sucesso dos anos 90, a Disney + apostou na continuidade ao filme “Abracadabra” com as atrizes da produção original, Sarah Jessica Parker, Kathy Najimy e Bette Midler. Com previsão de lançamento para o dia 30 de setembro, “Abracadabra 2” irá unir três estudantes em busca de impedir tumultos das irmãs Sanderson em Salem. Vinte e nove anos depois dos fatos ocorridos no último filme, as três bruxas voltam ao mundo em busca de vingança.

Elvis – HBO Max

A cinebiografia do cantor americano chega no HBO Max na próxima sexta-feira, 2. O ator Austin Butler, conhecido pelas suas participações especiais em séries da Disney e Nickelondeon, interpreta o Rei do Rock na produção dirigida por Baz Luhrmann. O filme aborda a ascensão do músico e a relação com seu empresário Tom Parker. O atores Tom Hanks e Dacre Montgomery, de “Stranger Things”, também estão presentes no elenco.

Licorice Pizza – Prime Video

O filme “Licorice Pizza” também está entre os lançamentos para assinantes do Prime Video. Obra que marca a estreia de Alana Haim nas telinhas, a produção foi aclamada pela crítica especializada, com indicações de melhor filme no Oscar e no Globo de Ouro. A história narra a amizade e o romance entre os personagens Alana e Gary, que se torna conflituosa pela diferença de idade entre o casal. O longa estará disponível a partir do dia 10 de setembro no streaming.

Pinóquio – Disney +

O sucesso dos contos de fada “Pinóquio” estreia na próxima quinta-feira, 8, no catálogo do Disney +. O filme, em formato live-action, conta com Tom Hanks interpretando Gepeto e dublagem de Joseph Gordon-Levitt para o personagem do Grilo Falante. O cineasta responsável pelo filme, Robert Zemeckis, promete retratar a jornada do boneco em busca de ser reconhecido como um menino de verdade.

O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder – Prime Video

A produção derivada da franquia “O Senhor dos Anéis” é um das apostas do Prime Video para o mês de setembro, com lançamento no dia 2. O streaming irá lançar episódios semanais. Porém, na primeira semana, os dois primeiros capítulos serão liberados em conjunto, excepcionalmente. Os eventos retratados na produção serão antecedentes às histórias de “O Hobbit” e “O Senhor dos Anéis”, com personagens inéditos.

Santo – Netflix

Série espanhola é aposta da Netflix para estreia de Bruno Gagliasso no streaming, três anos após sua saída da Globo. O ator brasileiro interpretará o policial Cordona, que busca respostas e estratégias para descobrir o paradeiro de um assassino, se revesando entre Brasil e Espanha. As filmagens da produção se dividiram entre Madri e Salvador. Estreia em uma sexta-feira, 16 de setembro.

Manhãs de Setembro – Prime Video

Protagonizada pela cantora Liniker, a série “Manhãs de Setembro” ganha segunda temporada no Prime Video no dia 23. Estrelada por Seu Jorge e Samanta Schmutz, a produção foca nos desdobramentos da primeira temporada e as novas formas de Cassandra lidar com sua vida.