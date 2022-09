Abusando do vermelho, Jade Picon surge com vestido coladinho e sem sutiã

Neste último sábado(17), a modelo, atriz e influenciadora digital, Jade Picon, apareceu com um vestido luxuoso na cor vermelha e chamou atenção dos seus seguidores.

Poderosíssima, Jade surgiu com uma joia no pescoço e um vestido vermelho sexy com decotão generoso, dando destaque para os seus seios turbinados. Além da maquiagem impecável, a morena escolheu o penteado estilo ‘molhado’ jogado para trás.

Nos comentários, os fãs elogiaram a beleza da atriz. “Minha dama de vermelho ”, disse uma internauta. “Assim você mata os seus fãs, mulher“, comentou outro. “Meu Deus! Que perfeição ”, exaltou mais um.

Jade Picon fala sobre apoio de Grazi Massafera A atriz falou pela primeira vez sobre a relação com a atriz Grazi Massafera, que será sua mãe na nova novela das 21h, ‘Travessia’. “A Grazi, além de ser minha mãe na trama, é uma inspiração para mim. Não só como atriz, mas como mulher e ser humano. Acho ela fantástica em tudo. É muito bom poder estar perto, observar e trocar com ela”, comentou.

Além disso, Jade contou que a loira sempre apoia ela. “Ela sempre se mostrou disponível para mim, seja para tirar dúvidas ou alguma ajuda. Sobre a pressão também. Ela conversou comigo. Falou que também passou por muita coisa e que estaria ao meu lado para o que eu precisasse”, disse.

