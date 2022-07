Acabou a amizade? Eslovênia quebra o silêncio e conta o que aconteceu após polêmica com Vyni

Durante uma entrevista para o jornal O Globo, Eslovênia Marques quebrou o silêncio e revelou uma conversa que teve com Vyni, após declarar que ele tinha mudado muito depois de deixar o ‘BBB 22′. No desabafo, a modelo afirmou que a frase foi tirada de contexto, mas que mesmo assim foi logo se desculpar com ele.

+ Após polêmica, Eslovênia fala toda a verdade sobre amizade com Vyni: “A gente espera”

“A internet tem dessas. Pegam coisas e distorcem para atacar o outro. Quando eu falei que ele era outra pessoa aqui fora, quis dizer que nós dois mudamos e que a nossa relação é diferente da de dentro da casa”, esclareceu ela. “Eu mesma falei com ele e expliquei direitinho. Ele viu o vídeo e disse que estava de boa com o que eu falei. No mesmo dia, a gente conversou, e ele disse: ‘Não se preocupe’”, continuou.

Em seguida, Eslô comentou a resposta que Vyni deu nas redes sociais sobre ter se tornado uma pessoa mais seletiva. “Ele respondeu aquilo não para mim, mas para as pessoas que o estavam criticando”, explicou. Apesar de não haver nenhum mal-entendido entre os eles, os ex-BBBs seguem sem proximidade. “Adoro o Vyni, ele é uma pessoa muito maravilhosa, mas aqui fora não temos muito contato”, reafirmou Eslô.

Eliezer solta o verbo sobre polêmica entre Vyni e Eslovênia Após toda a polêmica envolvendo o nome dos ex-participantes do ‘Big Brother Brasil 22′ Vyni e Eslovênia, Eliezer usou seu perfil do Twitter para se pronunciar sobre o caso, que acabou gerando tumulto entre seus colegas de confinamento.

“Gente, todas as pessoas mudam, crescem, evoluem e não existe nada de errado nisso. Vyni é um ser de luz, de amor e sabedoria. Vi o vídeo completo, tiraram totalmente de contexto o que a Eslô falou, e isso não é certo com nenhum dos dois. Coração dele é puro”, afirmou Eliezer.

