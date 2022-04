Academia abre processo disciplinar contra Will Smith e diz que pode expulsá-lo

A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, responsável pelo Oscar, anunciou nesta quarta-feira, 30, que abriu um processo disciplinar contra Will Smith. A decisão ocorreu após o ator dar um tapa no rosto de Chris Rock durante a cerimônia de premiação, no último domingo. “O conselho iniciou hoje um processo disciplinar contra Smith por violações dos padrões de conduta da Academia, que incluem contato físico inadequado, comportamento abusivo ou ameaçador e comprometimento da integridade da Academia”, diz o comunicado oficial. A instituição afirmou que o artista vai receber uma notificação e poderá se defender por escrito. “Na próxima reunião do conselho, prevista para 18 de abril, a Academia poderá tomar qualquer medida disciplinar, que pode incluir suspensão, expulsão ou outras sanções permitidas pelos estatutos e padrões de conduta”, declarou. A organização também disse que Smith foi convidado a se retirar da cerimônia, mas recusou. Ele venceu o Oscar de Melhor Ator pelo filme “King Richard: Criando Campeãs.”

Smith agrediu Chris Rock após o comediante fazer uma piada com a sua esposa, Jada, que ficou careca por causa da alopecia, condição que causa queda capilar. Após o ocorrido, o ator se desculpou nas redes sociais e disse que estava “envergonhado” com a atitude. “A violência em todas as suas formas é venenosa e destrutiva. Meu comportamento no Oscar de ontem à noite foi inaceitável e imperdoável. Piadas às minhas custas fazem parte do trabalho, mas uma piada sobre a condição médica de Jada foi demais para mim e eu reagi emocionalmente. Eu gostaria de me desculpar publicamente com você, Chris. Eu estava fora de linha e estava errado. Estou envergonhado e minhas ações não foram indicativas do homem que quero ser. Não há lugar para violência em um mundo de amor e bondade”, escreveu.