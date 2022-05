Academia de Ciências debate no Rio meio ambiente, tecnologia e saúde

Para discutir com a sociedade o papel da ciência na construção de um futuro mais justo e sustentável, a Academia Brasileira de Ciências (ABC) promove nesta semana a Reunião Magna de 2022, que será aberta ao público. De hoje (3) até quinta-feira (5), serão debatidos temas como mudanças climáticas, pandemias, revolução 4.0 e Internet das Coisas (IoT).

O encontro terá como tema “O Futuro é Agora” e reunirá grandes nomes da ciência mundial, como a epidemiologista Maria Van Kerkhove, diretora técnica da Organização Mundial da Saúde (OMS) para a Covid-19, o ecologista Chris Field, diretor do Instituto Stanford Woods para o Meio Ambiente, o cientista da computação da Universidade de Massachusetts James Kurose, coautor do best-seller Redes de Computadores e a Internet, e a bióloga Mercedes Bustamante, professora da Universidade de Brasília e colaborada do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC, na sigla em inglês). A programação completa está disponível no site do evento.

De acordo com o vice-presidente da ABC para a região de São Paulo, Alvaro Prata, um dos coordenadores da reunião, serão discutidas pesquisas desenvolvidas no Brasil e no mundo, em temas de grande impacto para a sociedade e que poderão estabelecer marcos civilizatórios necessários para o futuro.

“Vamos passar três dias discutindo assuntos modernos, intrigantes e inadiáveis, dentro dos temas de meio ambiente, tecnologia e saúde. Vamos falar sobre os aspectos positivos que têm se desenvolvido nessas áreas, frutos do conhecimento científico, mas também sobre as nossas fragilidades. O encontro é aberto ao público em geral, e a expectativa é que todos se beneficiem das discussões”.

O evento será no Museu do Amanhã, na Praça Mauá, zona portuária do Rio, em formato híbrido. Para participar presencialmente, é necessário se inscrever pelo site . A inscrição é gratuita. Será cobrado passaporte vacinal contra a covid-19 na entrada. Todas as atividades serão transmitidas ao vivo pelo canal de YouTube da ABC.

Nova presidente

Durante o evento, também ocorrerá a cerimônia de posse da biomédica Helena Nader como presidente da ABC. Ela é a primeira mulher a presidir a entidade nos 106 anos de história da academia. A posse da nova diretoria será amanhã (4), às 18h, em evento restrito a convidados.

Helena Nader exerce o cargo de vice-presidente da ABC desde 2019 e assume a presidência para o triênio 2022-2025, sucedendo o físico Luiz Davidovich. A vice-presidência passa a ser exercida pelo químico Jailson Bittencourt de Andrade, professor aposentado da Universidade Federal da Bahia (UFBA) e integrante do Centro Universitário Senai-Cimatec.