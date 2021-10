Acadêmica da FACISA é premiada em Congresso Internacional de Odontologia

Destaque



Publicado em 7 de out de 2021 e atualizado às 14:52

Se você procura por calçados com qualidade das maiores marcas, visite a MINAS CALÇADOS

No último final de semana, nos dias 02 e 03 de outubro, ocorreu o Congresso Internacional de Odontologia das Américas, evento que reuniu diversas autoridades da odontologia com o intuito de disseminar o conhecimento através da educação continuada.

Na oportunidade, alguns alunos do curso de odontologia da FACISA (Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas) participaram do evento e alguns deles apresentaram trabalho científico.

Dentre o material apresentado, houve o destaque no conteúdo exposto pela aluna Sariane Santos Silva, com orientação do professor Fabrício Santos, que denotou um trabalho científico transmitido o tema: Hiperplasia Fibroepitelial diagnóstico clínico diferencial e pré-biópsia.

Os elementos que foram ingressados na competição acadêmica científica de submissão de trabalhos, foi eleita e premiada com o segundo lugar. Evidenciando o potencial da aluna e efetivando o dinamismo dos professores.

Em entrevista com a aluna a mesma relatou: “Foi de suma importância para a minha trajetória acadêmica participar do Congresso Internacional de Odontologia das Américas (CIOAS) pois, através desde tive a oportunidade de me embasar de diversos conhecimentos por meio das apresentações que ocorreram no evento, corroborando para a educação continuada para além da faculdade.

Ademais, referente a competição acadêmica científica, é com muita satisfação e dedicação, que fui premiada em segundo lugar na competição… Nesse viés, gostaria de agradecer primeiramente a Deus e minha família pelo apoio e posteriormente ao meu professor e Orientador Dr. Fabrício Santos que me auxiliou nessa competição de forma excepcional, no qual sua orientação foi de extrema valia e gostaria de agradecer aos demais professores que de forma direta e indireta me instruíram de forma exitosa no âmbito odontológico”, relatou a acadêmica Sariane.