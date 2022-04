Acadêmicos da FACISA se destacam na produção de curta-metragem sobre a Cultura indígena

Acadêmicos de Direito da FACISA (Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas), se destacaram na produção de um curta-metragem que resgata a cultura e a cidadania indígena.

A produção vem chamando a atenção da mídia regional e estadual, o documentário “Quem são os povos indígenas?”, com duração de 9 minutos e 56 segundos, fala sobre as dificuldades e discriminação que as comunidades indígenas sofreram ao longo dos anos.

O curta reúne imagens poderosas, alternando entre observação documental além de paisagens sonoras, retrata o sentimento das comunidades e seu ambiente natural na floresta.

Ao falar sobre o curta-metragem a equipe enfatiza: “Estamos fazendo uma retrospectiva, por meio deste documentário, como uma homenagem a essas comunidades. o objetivo é registrar e resgatar a história cultural e a cidadania dos povos indígenas nas comunidades do extremo sul do baiano”.

O filme mostra um pouco de como é o dia a dia e o ritual de danças das comunidades da Aldeia Tibá, em Prado e Aldeia Pé do monte, localizada no município Porto Seguro.

O Jornalista Jean Batatinha, Multimídia e publish do Google Adsense, liderou uma equipe de acadêmicos do Facisa que tem como participantes Bruna Nascimento Dariele Silva, Jean Batatinha, Leiarruth Vasconcelos, Raquel Carmo, Rodrigo Angeli e Rozimeire Santos, confira o documentário.