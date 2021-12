Ação da Cidadania envia 70 toneladas de alimentos para extremo sul da Bahia

Sociedade



Publicado em 11 de dez de 2021 e atualizado às 23:10

Nesse sábado (11/12), 20 toneladas estão sendo entregues nas regiões mais atingidas

A Ação da Cidadania está enviando, até a próxima quarta-feira (15/12), 70 mil quilos de alimentos para mais de 30 cidades do extremo sul da Bahia atingidas pelo ciclone tropical, deixando diversas pessoas desaparecidas e milhares desabrigadas. As primeiras 20 toneladas chegaram em Itamaraju nesse sábado (11/12) e estão sendo levadas para os locais de difícil acesso.

As doações fazem parte da campanha Natal Sem Fome, que vai mobilizar todas as doações para a região nos próximos dias. Até o dia 18 de dezembro, toda a arrecadação através do site www.natalsemfome.org.br ou pelo PIX | CNPJ: 00346076000173 será destinada às famílias daquelas localidades. Cada R$1 arrecadado se transforma em um prato de comida.

A Ação da Cidadania espera mobilizar e contar com a parceria de empresas nessa causa tão urgente.