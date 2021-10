Ação da PRF e PMBA recuperam caminhão roubado, apreendem arma de fogo e caminhonete adulterada

Destaque



Os policiais constataram que o local do flagrante funcionava como desmanche clandestino de veículos.

Em ação conjunta, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Polícia Militar da Bahia (PMBA), realizaram nesta quarta-feira (27), na zona rural de Alcobaça (BA), uma operação que resultou na recuperação de um caminhão roubado e apreensão de uma L200 adulterada, arma de fogo e munições.

O flagrante aconteceu após investigação das forças de segurança e além de policiais rodoviários federais, contou também com equipes de policiais militares da CIPE MATA ATLÂNTICA e da 88° CIPM (Alcobaça).

As equipes se deslocaram em diligência com o objetivo de vistoriar uma propriedade que estaria sendo utilizada como possível desmanche clandestino de veículos.

Na ocasião, um caminhão Ford/Cargo que possuía ocorrência de roubo, registrada na última sexta-feira (22/10) foi recuperado.

Em continuidade às incursões, os policiais apreenderam uma caminhonete L200 que estava com seus caracteres adulterados. No local, foram encontradas diversas peças e carcaças de veículos, possivelmente identificados como furtados/roubados.

Também foi apreendida uma carabina calibre .44, três munições do mesmo calibre e aparelhos celulares.

Todo o material apreendido e um homem envolvido na ocorrência foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Alcobaça, para lavratura do flagrante e continuidade do inquérito policial.

A PRF alerta que além dos crimes possivelmente já relacionados nessa investigação, a uma situação ainda mais perigosa, que diz respeito aos riscos de dividir as vias com veículos sem nenhuma condição de segurança viária, já que muitas dessas oficinas podem ser utilizadas para montar, por exemplo, veículos envolvidos em acidentes ou aqueles classificados como sucatas e se transformem em um veículo com aspecto de novo, para que seja de algum modo licenciado de forma fraudulenta e volte a circular.