Ação do Dia dos Pais do Sicoob sorteia R＄ 80 mil para quem contratar Seguro de Vida

Celebrar bons momentos em família e em segurança são sinônimos de amor e proteção. Pensando nisso, o Sicoob realiza uma grande ação promocional de Dia dos Pais: durante os dias 8 a 14 de agosto, todas as pessoas que comprarem o Seguro de Vida individual, simples ou mulher concorrem a um vale-poupança no valor de R$ 80 mil e aquelas que aderirem ao produto pelo App Sicoob ainda concorrem a um Iphone 13.

Intitulada como “Dias dos Pais, pra tudo ficar bem” a campanha visa alinhar os momentos em família com a proteção dos seguros de vida.

“O pai é o primeiro herói na vida do filho. E celebrar essa data com o seguro de vida contratado é uma das formas de proteger a quem você ama. Planejar o futuro é uma demonstração de afeto que possibilita a construção de um elo que, independentemente dos momentos de incerteza, nunca se rompe”, diz Guilherme Ferreira, diretor comercial do Sicoob Seguradora.

Para participar, basta procurar o Sicoob mais próximo da sua residência ou acessar o App Sicoob e escolher o plano que melhor atende às suas necessidades. A instituição financeira cooperativa que atualmente conta com mais de 6 milhões de cooperados oferece planos flexíveis, personalizados, com valores acessíveis e um conjunto de serviços exclusivos para proteger toda a família.

SERVIÇO

Seguros de Vida — Dia dos Pais, pra tudo ficar bem

De 8 a 14 de agosto de 2022

