Ação para crianças no bairro de fátima é neste sábado

O servidor público Pedro Garcia, tem levado carinho a crianças, num projeto social iniciado em 2019.

Com o desejo de levar atenção e alegria a crianças do bairro de Fátima, o idealizador do projeto, tem buscado por meios de parcerias, dar continuidade a ação, que garante momentos de animação aos pequenos.

A ação deste ano está marcada para acontecer durante a tarde de sábado (15) de outubro, na rua Pernambuco.

Para a ação é aguardada ansiosamente as crianças do bairro, para confraternizar com a data comemorada no último dia 12 de outubro.

“Deus tem me possibilitado a força e a possibilidade de promover a ação que beneficia crianças, que são as sementes do futuro. Não é fácil transforma sonhos, mas o carinho ao próximo nos motiva ano após ano”, destacou Pedro Garcia.