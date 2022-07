‘Achei que ia morrer ali mesmo’, diz barbeiro agredido por torcedores do Vitória

O homem que foi filmado sendo agredido por integrantes de uma torcida organizada do Vitória no domingo (17) contou que temeu pela própria vida ao se ver cercado por dezenas de pessoas na tarde de ontem, próximo ao Barradão, antes da partida do Leão contra o Paysandu. O barbeiro Reinaldo, de 21 anos, estava usando uma camisa de um campeonato intermunicipal de Itamaraju e disse que voltava do trabalho quando foi parado pelo grupo.

“Fui confundido com torcedor da Bamor ou da organizada do Paysandu, não sei”, disse. “Foi tudo muito rápido. Vieram quatro rapazes, nem consegui olhar pra cara deles, me seguraram, olharam a camisa que eu tava usando e depois veio a multidão toda. Os quatro me seguraram, não dava nem pra mim correr”, disse Reinaldo à TV Bahia. “Tenho que agradecer a Deus por estar aqui hoje”.

Reinaldo revelou ainda que é torcedor do próprio Vitória. “Não sou de torcida organizada nenhuma. Acompanho os jogos do Vitória. Eles nem perguntaram nada, só vieram me batendo”, acrescentou. “Fisicamente estou me recuperando, mas psicologicamente estou abatido, estou meio triste”.

Ele agradeceu as pessoas que o ajudaram – a dona de um restaurante chegou a fechar as portas para proteger Reinaldo dentro do local. “Estava apenas trabalhando. Tinha acabado de voltar de um corte e estava indo para casa. Peguei a Regional para ir na São Rafael. No meio do caminho aconteceu isso”, continuou. “Vi um flash da minha vida passando, achei que ia morrer ali mesmo”.

O Vitória divulgou nota lamentando o caso. “O Esporte Clube Vitória repudia a agressão sofrida por um torcedor na Via Regional, antes do jogo contra o Paysandu, realizado domingo passado. A diretoria condena o ato e entrega a apuração do fato às autoridades de segurança do Estado”, afirmou o clube.

A Torcida Imbatíveis também divulgou nota nesta segunda (18) informando que vai identificar e afastar os integrantes envolvidos no episódio. “Desde já, deixamos as nossas desculpas à toda população e principalmente ao rapaz que foi vítima dessa covardia, inclusive nos colocamos à disposição do mesmo para repararmos quaisquer danos”.

Leia:

A Diretoria da Torcida Uniformizada Os Imbatíveis vêm a público lamentar o episódio de ontem, onde alguns de nossos integrantes agrediram um rapaz, em um bairro próximo ao estádio.

Todos os envolvidos nesse triste episódio serão identificados e afastados da torcida, a punição e os nomes dos envolvidos serão apresentados ao BEPE. A nossa ideologia é apoiar o Esporte Clube Vitória fazendo festas nas arquibancadas e repudiamos qualquer ato de violência.

Desde já, deixamos as nossas desculpas à toda população e principalmente ao rapaz que foi vítima dessa covardia, inclusive nos colocamos à disposição do mesmo para repararmos quaisquer danos.