Acidente com morte é registrado em estrada de distrito de Prado

Destaque



Publicado em 20 de set de 2021 e atualizado às 14:08

Um acidente de trânsito com morte foi registrado pela Policia Civil de Prado, no final da noite deste sábado (18), na estrada vicinal do distrito de Cumuruxatiba.

Uma equipe do SAMU 192 do município de Prado esteve na localidade para realizar o resgate das vítimas, mas um não apresentava sinais vitais.

Duas pessoas ocupavam uma motocicleta, no entanto, Anderson Lima Honorato (30 anos) estava na garupa e sofreu a maior parte do impacto do acidente e morreu no local. A segunda vítima foi encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA do Prado).

As autoridades policiais foram notificadas e um levantamento cadavérico foi autorizado pelo delegado Maderson Dias. O corpo foi removido e transferido para Instituto Médico Legal (IML) do município de Itamaraju. Exames periciais serão efetuados no corpo, antes mesmo da liberação aos familiares.

Um inquérito policial deverá apurar a circunstâncias do acidente.