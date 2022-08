Acidente de trânsito mata criança de 10 anos no DF; motorista é PM

Uma criança de 10 anos morreu, na madrugada desta terça-feira (16/8), em um acidente de trânsito na Estrada Parque Núcleo Bandeirante (EPNB). Segundo informações do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), os dois veículos bateram próximo à passarela, sentido Riacho Fundo.

Os carros envolvidos na colisão são um Fiat Uno branco, conduzido por uma mulher de 40 anos, e um Hyundai i30 preto, guiado por um policial militar de 26 anos, identificado como Carlos Roberto de Carvalho Neto.

O menino seguia no Uno, deu entrada no Hospital de Base do Distrito Federal (HBDF) com traumatismo cranioencefálico grave e hemorragia intensa, mas não resistiu aos ferimentos. Também estava no veículo um homem de 41 anos, que teve uma crise nervosa e precisou ser levado para o HBDF. A condutora apresentou dor no quadril e na perna esquerda e também foi encaminhada para a mesma unidade de saúde.

O motorista do Hyundai não ficou ferido e não fez o teste do bafômetro no local do acidente.

O CBMDF atendeu a ocorrência à 0h55.

