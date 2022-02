Acidente deixa homem ferido às margens da BR-101

Destaque



Publicado em 5 de fev de 2022 e atualizado às 10:59

Um acidente automobilístico no trecho urbano da rodovia BR-101 no final da noite de sexta-feira (04), deixou uma pessoa gravemente ferida.

Pessoas que transitavam pela rodovia na região do bairro Tarcizão notificaram as centrais do SAMU 192 e da Polícia, relatando que uma vítima de acidente necessitava de cuidados.

Prontamente uma unidade com profissionais do SAMU destinaram até a localidade e prestaram os primeiros atendimentos a vítima. Na sequência o homem ferido foi imobilizado e transferido para o hospital municipal.

A vítima apresentava lesões graves nos membros inferiores, a identificação da vítima não foi fornecida.

A polícia deverá apurar as causas do acidente.