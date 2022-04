Acidente deixa trânsito lento na avenida Suburbana

Um acidente, entre um ônibus e uma van, deixou o trânsito lento na manhã deste sábado, 2, na avenida avenida Afrânio Peixoto, mais conhecida como ‘Suburbana’, em Salvador.

Segundo informações da Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), o caso, envolvendo um coletivo da linha Mirantes de Periperi x Imbuí/Boca do Rio e a van, aconteceu na região do bairro de Plataforma.

Uma equipe do órgão municipal esteve no local para organizar o tráfego e auxiliar na remoção dos veículos atingidos. A situação já foi normalizada e a via liberada. Não houve registro de feridos.