Acidente deixa uma pessoa ferida no centro de Itamaraju

Publicado em 7 de jul de 2021 e atualizado às 22:55

Um acidente envolvendo uma motocicleta deixou uma pessoa ferida, durante o período noturno desta quarta-feira (07), no centro de Itamaraju.

Pessoas que transitavam pelo local, informaram as centrais da 43ª CIPM e SAMU 192, sobre o acidente com vítima ferida. Sendo destinadas unidades para a Rua Piau em frente a instituição de Ensino municipal.

Os militares e profissionais de saúde depararam com uma pessoa que necessitava de cuidados médicos. Os primeiros atendimentos foram prestados ao jovem ferido idenfificado como Antony Guilherme de Jesus (20 anos) ainda no local. Mas na sequência foi imobilizado e transferido para o hospital municipal.

O trânsito no loca ficou lento e as autoridades policiais orientaram o fluxo da via, também registrou um boletim de ocorrência e removeram o veículo envolvido no acidente.