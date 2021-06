Destaque



Publicado em 28 de jun de 2021 e atualizado às 19:42

Um acidente automobilístico resultou em duas pessoas feridas, durante o final da tarde desta segunda-feira (28), no centro de Itamaraju.

Duas motocicletas colidiram na Avenida ACM (Antônio Carlos Magalhães), pouco metro da unidade do SAMU 192.

Mas as pessoas que passavam pelo local, notificaram a unidade e os primeiros atendimentos foram prestados a Genilton de Oliveira Santos (51 anos), que queixava de fortes dores na região torácica e João Andrade Filho (30 anos), com possíveis lesões nos membros inferiores, ambos foram encaminhados para o hospital municipal.

As motocicletas foram removidas da via, no entanto, as autoridades policiais chegaram a serem notificas sobre o acidente em perímetro urbano. As causas do acidente deverão ser apuradas.