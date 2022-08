Acidente é registrado na BA-489, próximo do Guarani

Um acidente foi registrado neste domingo (31), no trecho da rodovia BA 489, entre os municípios de Itamaraju e Prado.

A vítima ocupava uma motocicleta que seguia pela rodovia, próximo do distrito de Guarani, mas o veículo descontrolou e um homem identificado como Evaldo dos Santos (39 anos), caiu em meio a via.

Pessoas que transitavam pelo local, mantiveram contato com a central do SAMU 192, que orientou no deslocamento de unidade avançada da cidade de Itamaraju.

O homem ferido recebeu os primeiros atendimentos ainda no local, mas foi transferido para a unidade hospitalar na cidade Itamaraju.

Queixando com fortes dores nos membros superiores, foi submetido a exames clínicos, para avaliar se existia a necessidade de procedimentos cirúrgicos.

As autoridades policiais também foram informadas sobre o acidente.