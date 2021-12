Acidente entre bairros provoca manifestação

Destaque



Publicado em 27 de dez de 2021 e atualizado às 13:27

Um grupo de manifestantes utilizaram de pneus e galhos de árvores para bloquear a circulação de veículos entre os bairros Liberdade e Primavera, no inicio da tarde desta segunda-feira (27) de dezembro em Itamaraju.

A mobilização ocorreu, após o registro de um acidente num trecho onde as chuvas danificaram parte da rodovia que liga os bairros e faz parte da BA-489 entre os municípios de Itamaraju e Prado.

Insatisfeitos e preocupados com a possibilidade novos acidentes um grupo de moradores decidiram cobrar das autoridades um posicionamento e também celeridade nos reparos da via.

Representantes governamentais estiveram no local e conversaram com alguns dos moradores a Polícia Militar e SAMU 192, participaram do resgate de um homem vítima de atropelamento.

Após as chuvas várias pontes e trechos de rodovias foram destruídos impedido a travessia de comunidades inteiras.