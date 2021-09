Acidente entre carreta, ônibus e van deixa vários mortos e dezenas de feridos

Giro no Mundo



Publicado em 29 de set de 2021 e atualizado às 00:02

A tragédia aconteceu próximo do município de Eunápolis, durante o período noturno desta quarta-feira (29), na rodovia BR-101. Uma carreta bitrem envolveu na colisão com um ônibus e uma van, deixando pelo menos 08 mortos e mais de 20 feridos.

A colisão aconteceu próximo ao Rio Santa Cruz no distrito de Mundo Novo e devido as circunstâncias do acidente o trecho ficou interditado nos dois sentidos da via.

A polícia informou que uma parte de trás da carreta acabou soltando e desceu desgovernada em uma curva, atingido os veículos.

O motorista da van morreu no local e ocupantes do mesmo veículo sofreram escoriações. Os demais mortos e feridos estavam no ônibus, dentre eles o condutor e uma criança de três anos.

Cerca de 20 pessoas foram encaminhadas para os hospitais em Eunápolis e Porto Seguro.

No local, policiais, socorristas do SAMU e bombeiros trabalham no resgate e remoção dos corpos. A lista oficial com nomes das vítimas da tragédia ainda não foi divulgada.