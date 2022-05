Acidente na BR-101, mata 03 pessoas em Itamaraju

Um acidente ocorrido nas primeiras horas deste domingo (29) de maio, no perímetro urbano da BR-101, em Itamaraju, matou 03 pessoas.

No acidente um veículo de passeio acabou envolvendo na colisão com uma carreta, na altura do KM 811, entre os bairros São Domingos e Novo Prado.

Um veículo de passeio modelo GM Classic Spirit, de cor prata e placa MRV4I54, licenciado em Caravelas (BA), ocupado por Adriele Conceição Alves, Albemis da Conceição e conduzido por Fábio Oliveira de Brito, moradores do bairro Novo Prado, os três morreram no local. Um quarto ocupante do veículo foi encaminhado para o hospital municipal, seu estado de saúde é grave.

A carreta M.Benz/Axor 2544 S de cor branca e placa RDS8G90, licenciada em Concórdia (SC), era conduzida por Wesley Tavares Ferreira, que permaneceu no local e solicitou as autoridade, também uma equipe de resgate.

Os corpos das vítimas ficaram encarcerados, sendo necessária a presença do Corpo de Bombeiros Militar da cidade de Teixeira de Freitas, para remoção em meio aos destroços.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) do município de Eunápolis, acompanharam o caso, sendo realizado o registro do acidente.

Um levantamento cadavérico foi autorizado pelo delegado Kleber Gonçalves e a remoção promovida pelo servidor Anderson Barbosa, sendo transferido os corpos para o IML de Itamaraju.

Esse foi o terceiro acidente em perímetro da rodovia BR-101 em Itamaraju, com gravidades em menos de 24 horas.