Acidente mata duas mulheres na rodovia de Alcobaça

Nagila Ornelas Lima (53 anos) e Iara Calisto Matoso (49 anos), morreram num grave acidente na rodovia estadual BA-001 na altura do KM-697 entre os municípios de Alcobaça e Caravelas.

O trágico acidente aconteceu na manhã desta quinta-feira (21) de abril, feriado de Tiradentes, com uma van do transporte escolar do município de Teófilo Otoni (MG), que destinada para a cidade de Alcobaça.

Mas durante o trajeto o condutor identificado como Antoninho Cassio dos Santos, acabou perdendo o controle do veículo e capotou as margens da rodovia.

Pessoas que transitavam pela rodovia, notificaram as autoridades e equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192), para promoverem o resgate.

Os feridos foram transferidos para uma unidade de saúde na cidade de Alcobaça.

Um levantamento cadavérico foi autorizado e os corpos removidos do local, sendo encaminhados para o IML de Itamaraju.