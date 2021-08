Acidente mata uma pessoa na BR-101 em Teixeira de Freitas

Acidentes



Publicado em 5 de ago de 2021 e atualizado às 21:01

No final da manhã desta quinta-feira (05), as autoridades e profissionais de saúde foram informados sobre um grave acidente na rodovia BR-101.

A tragédia ocorreu no trecho entre o município de Teixeira de Freitas e o distrito de Posto da Mata na altura do KM 895, envolvendo um veículo de passeio e uma carreta.

O condutor do veículo de passeio identificado Romildo Souza Santos (25 anos), conduzia o veículo VW Gol de cor verde e placa MAS-5C89, ficando preso nos destroços do carro. Que não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

A carreta modelo M. Benz / ENZ / AXOR 2536 de placa policial QRK-7D39, ficou atravessada na pista, bloqueando o trânsito.

Militares do corpo de Bombeiros do 18º Grupamento de Teixeira de Freitas, removendo as vítimas do acidente que foram transferidos para o hospital municipal de Teixeira de Freitas.

O corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML) de Teixeira de Freitas. As causas do acidente deverão ser investigadas.

O posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF), também foi notificado e um boletim de ocorrência foi promovido, além orientar os condutores que transitavam pelo local, evitando novos acidentes.