Acidente na avenida liberdade, deixa uma pessoa ferida

Publicado em 30 de dez de 2021 e atualizado às 13:51

Uma colisão entre moto e carro, no trecho da avenida Liberdade que liga os bairros Jaqueira e Urbis, deixou uma pessoa ferida nesta quinta-feira (30) de dezembro em Itamaraju.

A vítima que necessitou de cuidados médicos, acabou colidindo a motocicleta que ocupava num veículo de passeio, no trecho onde apresenta irregulares e pavimentação danificada.

O homem que ocupava a moto e ficou caído em meio a via, recebeu os cuidados da equipe do SAMU 192 e posteriormente foi encaminhado para o hospital do município.

Na unidade hospitalar José Pereira da Silva Filho (52 anos), passou por exames clínicos, sendo identificar fratura na região do joelho e corte na cabeça, mas seu estado de saúde é estável.

A polícia foi informada sobre o acidente.