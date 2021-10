Acidente na BA-290 mata mãe e filha, ambas eram itamarajuenses

Destaque



Publicado em 10 de out de 2021

A itamarajuense e ativista do MST, Claudia Souza Sena e sua filha Analice de apenas 09 anos, morreram num grave acidente de trânsito no município de Alcobaça durante o período noturno de sábado (09) de outubro.

O acidente envolveu um veículo e uma motocicleta que era ocupada por Claudia Souza Sena, sua filha e um homem. A mulher e a criança tiveram morte instantânea, já o terceiro ocupante da moto foi transferido para o hospital municipal na cidade de Teixeira de Freitas em estado grave.

O veículo envolvido na colisão pertencia a uma empresa funerária que promovia o translado de um corpo no momento do acidente, quando ocorreu o trágico nas proximidades do Assentamento Edite Xavier na rodovia BA-290, entre os municípios de Alcobaça e Teixeira de Freitas.

As autoridades policiais foram notificadas e uma equipe de profissionais da saúde promoveram os atendimentos aos feridos. Contudo o levantamento cadavérico foi autorizado com remoção dos corpos para o IML de Teixeira de Freitas. A polícia deverá apurar as causas do acidente.