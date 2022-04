Acidente na BR-101 mata quatro pessoas da mesma família

Um grave acidente na entrada da cidade de Pedrão, na BR-101, matou quatro pessoas de uma mesma família na manhã deste domingo (24). o carro em que as vítimas estavam bateu contra uma van. Um quinta pessoa, a filha mais velha do casal, que estava no veículo, sobreviveu e foi socorrida a um hospital da cidade. Não há informações sobre o estado de saúde.

A causa do acidente será apurada pela Polícia Civil. As vítimas são um homem e uma mulher, que eram casados, a filha mais nova deles e a sogra do rapaz. Os nomes e idades ainda não foram divulgadas.

A família morava na cidade de Teodoro Sampaio, onde o velório foi realizado na manhã desta segunda (25).