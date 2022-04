Acionistas da Activision Blizzard aprovam aquisição da Microsoft

Hoje ocorreu uma nova reunião especial de teleconferência com acionistas da Activision Blizzard, e nesta a empresa anunciou que seus acionistas aprovaram a proposta da Microsoft Gaming de adquirir a editora. Através do que foi divulgado no Business Wire, cerca de 98% dos acionistas na Assembleia Especial votaram a favor da transação da empresa proposta com a Microsoft.

Caso não se lembre, em 18 de janeiro deste ano a Microsoft, através da sua divisão Xbox, anunciou planos de adquirir a Activision Blizzard por US$ 95,00 por ação em uma transação totalmente em dinheiro. Sujeito às condições habituais de fechamento e à conclusão da revisão regulatória, espera-se que a transação proposta seja concluída no ano fiscal da Microsoft que termina em 30 de junho de 2023.

NEW: Activision Blizzard shareholders approve Microsoft’s acquisition of the company. pic.twitter.com/8vmxlUhvz2 — CharlieIntel (@charlieINTEL) April 28, 2022

“Os votos esmagadores de hoje de nossos acionistas confirma nossa crença compartilhada de que, combinados com a Microsoft, estaremos ainda melhor posicionados para criar grande valor para nossos jogadores, oportunidades ainda maiores para nossos funcionários e continuar nosso foco em nos tornar um exemplo inspirador de um local de trabalho acolhedor, respeitoso e inclusivo”, disse Bobby Kotick, CEO da Activision Blizzard.

Esse é um dos próximos passos da compra, que lembramos, ainda está sujeita a análise e aprovação de órgãos regulatórios dos Estados Unidos (FTC), Europa (UE), China e outros países. O valor total da compra é de US$ 68,7 bilhões, e caso seja completada, fara desta a maior aquisição de todos os tempos na indústria de videogames, e a 6° maior em todo ramo do entretenimento.