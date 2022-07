ACM Neto diz que sabe enfrentar fake news e que já venceu ‘quadrilha de políticos e empresários’

O ex-prefeito de Salvador e pré-candidato ao governo do Estado, ACM Neto (União Brasil), lembrou em discurso, na noite desta terça-feira (12), das eleições de 2012 e disse que está preparado para enfrentar as fake news, plantadas por seus adversários nas redes sociais e em veículos, no pleito deste ano. O pronunciamento foi feito durante encontro promovido pelo Mobiliza Salvador, em Cajazeiras.

“Eu sei o que passei em 2012, quando me elegi prefeito de Salvador pela primeira vez. Na época, existia uma quadrilha que dominava a cidade formada por empresários, políticos e outros. Eles se juntavam para prejudicar o povo de Salvador e da Bahia”, disse Neto.

“De mim só vão encontrar coragem, firmeza, destemor, sorriso no rosto e palavras de amor porque o que me move nessa luta é meu amor pela Bahia”, continuou Neto, em seu pronunciamento, se referindo aos ataques e notícias falsas que já circulam.

O pré-candidato acredita ainda que o comportamento de seus adversários é motivado pelo medo do resultado nas urnas, em outubro. “Os baianos não aceitam mais morar no estado mais violento do Brasil, os baianos não aceitam mais ter a pior educação do país, os baianos não aceitam mais conviver com tanta humilhação nas filas da regulação”, afirmou.

“O PT está há quase 16 anos governando a Bahia e conseguiu essa façanha de transformar a Bahia em chacota nacional em segurança pública e educação”, completou.

O evento em Cajazeiras contou com as presenças do deputado federal Cacá Leão, pré-candidato a senador, do prefeito Bruno Reis e de Ana Paula Matos, vice-prefeita da capital baiana. Também estava no local o padre Anderson, da paróquia de Cajazeiras, que foi cumprimentado por Neto ao falar da fé e determinação para enfrentar a disputa eleitoral.

“Sou uma pessoa que, acima de tudo, tenho Deus no coração. Todo santo dia, pela manhã, quando vou fazer minhas orações, eu peço a Deus, de verdade, que tire de mim qualquer espaço para o ódio, rancor, mágoas e tristeza. E todo dia sinto a presença Dele dentro de mim dizendo: meu filho, toda vez que do lado de lá vier uma ofensa, responda com um abraço; toda vez que do lado de lá vier uma agressão, responda com um sorriso; toda vez que do lado de lá vier uma mentira, responda com uma palavra de amor. E quero dizer a vocês: que venha o que vier até o dia 2 de outubro porque nada vai nos abalar porque, pela fé que tenho e pelo apoio que tenho recebido do povo baiano, eu vou me manter sempre de cabeça erguida, sempre vou olhar para a frente e jamais vou me esquecer do meu propósito que é lutar e trabalhar muito para melhor a vida dos baianos”.