ACM Neto mantém liderança folgada e venceria eleição no primeiro turno, diz pesquisa

O candidato a governador ACM Neto (União Brasil) segue na liderança com ampla vantagem na disputa pelo Governo da Bahia e venceria a eleição no primeiro turno, de acordo com novo levantamento de intenção de votos realizado pelo instituto Paraná Pesquisas e divulgado nesta terça-feira (16) pelo Bahia Notícias.

Segundo a pesquisa, no cenário estimulado, quando os nomes dos candidatos são apresentados, Neto chega aos 53,5%, enquanto o segundo colocado, Jerônimo Rodrigues (PT), não chega nem aos 20%. O levantamento mostra que o petista soma 18,2% das intenções de voto. O deputado federal João Roma (PL) pontua com 11,1%.

No cenário espontâneo, quando não são apresentados os nomes dos postulantes, o ex-prefeito de Salvador tem quase o triplo de intenções de voto do que o ex-secretário da Educação do Estado. Neste cenário, ACM Neto lidera com 24,2%, enquanto Jerônimo chega a 9,6%.

A pesquisa foi realizada entre os dias 11 e 15 de agosto em 70 cidades da Bahia, por meio de entrevistas pessoais, e tem margem de erro de 2,5% e intervalo de confiança de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob número BA-05896/2022.