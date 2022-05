ACM Neto participa da inauguração do Hospital Mater Dei em Salvador

Ex-prefeito de Salvador e pré-candidato ao governo, ACM Neto (União Brasil) participou neste domingo (1) da solenidade de inauguração do Hospital Mater Dei, projeto iniciado em agosto de 2019. Em seu discurso, ACM Neto homenageou todos os trabalhadores que participaram da construção do empreendimento e ressaltou a importância de os dirigentes da unidade terem confiado na Prefeitura.

“Fico feliz por saber que este projeto, que vai gerar centenas de empregos, foi iniciado em minha gestão e espero que esta unidade de saúde seja mais uma grande referência na Bahia em inovação e gestão. Parabéns e muito sucesso a todos que acreditaram neste sonho”, escreveu ACM Neto em suas redes sociais, logo após o evento.

Ainda em seu discurso, Neto lembrou do ex-secretário Sergio Guabaraba, que liberou as licenças em tempo recorde para o início das obras. “Chamei Sérgio e disse: eu quero que você tenha uma atenção especial e que a gente possa mostrar o novo padrão de eficiência e análise de projetos que nós conseguimos implementar na Prefeitura de Salvador. E eu falei a todos os dirigentes do Mater Dei: vocês vão ver que terão na prefeitura parceiros sérios. Nós vamos agir com transparência. Nós vamos procurar facilitar tudo que for necessário, e isso não vai se resumir apenas à análise burocrática das licenças, mas também como encaixar um empreendimento desse porte aqui, uma área tão importante pra nossa cidade”, disse ACM Neto.

O ex-prefeito lembrou também que o projeto do BRT, que está com obras avançadas, também vai facilitar o acesso ao Mater Dei e impulsionar o serviços de saúde na rede privada em nosso estado, além de contribuir para a consolidação de uma transformação urbanística que está acontecendo em Salvador. De acordo com o ex-prefeito de Salvador, o fato de o Mater Dei ser inaugurado justamente no momento “em que estamos saindo da fase mais crítica vivida pela minha geração” mostra a força de toda a equipe que se empenhou no projeto. “Fico ainda mais feliz porque, justamente no Dia do Trabalho, esta grande obra foi entregue à cidade e à população de toda a Bahia”.

“Por último, quero desejar a toda família Mater Dei pleno sucesso, grande êxito. Vocês escolheram esta cidade, cidade que é o berço da cultura, que é o berço da formação da maneira de ser do nosso povo, da nossa gente brasileira, vocês escolheram essa cidade que desde o primeiro momento abriu os seus braços para recebê-los. Aqui nós nunca fizemos qualquer distinção se o investidor, se o empresário, se o trabalhador nasceu em Salvador ou escolheu a nossa cidade. Hoje eu digo que Salvador se orgulha muito deste empreendimento. Parabéns por terem acreditado nessa cidade, por terem realizado essa grandiosa obra que hoje torna ainda mais brilhante a primeira e melhor capital de todo o Brasil”, concluiu.

Hospital

Com quase 61,2 mil metros quadrados de área, o Mater Dei conta com 24 pavimentos, heliponto, 369 leitos (sendo 40 CTI adulto e 40 UTI pediátrica), 21 salas de cirurgias e obstétricas, medicina diagnóstica, pronto socorro adulto e infantil, oncologia, além de um centro médico a 90 metros do hospital, com 62 consultórios.