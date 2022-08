ACM Neto participa de caminhada no Subúrbio Ferroviário de Salvador

O ex-prefeito de Salvador e candidato ao governo da Bahia ACM Neto (União Brasil) iniciou campanha eleitoral na manhã desta quarta-feira (17) em uma caminhada pelas ruas do bairro de Fazenda Coutos, no Subúrbio Ferroviário.

Ao lado do candidato ao Senado Cacá Leão (PP), do prefeito da capital, Bruno Reis (União Brasil), da vice-prefeita Ana Paula Matos (PDT) e de deputados estaduais, federais, candidatos, lideranças e vereadores de Salvador, ele também conversou com os eleitores, tirou selfies e recebeu apoio de moradores.



ACM conversou também com comerciantes e estudantes que acompanhavam o ato político no Subúrbio Foto: Divulgação

Durante a noite, o comitê de campanha foi inaugurado na Avenida Bonocô, n° 1625, próximo ao Centro Municipal de Educação Luís Eduardo Magalhães.

Na manhã de quinta-feira (18), será a vez do bairro Fazenda Grande do Retiro receber a visita do candidato do União Brasil para uma caminhada junto à população. A concentração do ato começa às 9h10, no Largo da Gráfica.

Na tarde de quinta, haverá carreata em Aratuípe, em Muniz Ferreira e evento político com Mãe Mara. A programação do dia terminará com comício no Clube Arlindão com o prefeito de Muritiba, Danilo de Babão (PSD), às 18h.

ACM deu início à campanha para o governo da Bahia na terça-feira (16) com uma missa na igreja do Senhor do Bonfim, em Salvador. Ele foi à missa acompanhado pelo deputado Cacá Leão, candidato ao Senado, e Ana Coelho, a vice na chapa, além do prefeito da capital, Bruno Reis.

Na celebração, o candidato falou da expectativa de ter um “debate construtivo” até outubro, quando acontecem as eleições. “No que depender de mim, vou fazer uma campanha limpa, não quero ficar preso a ataques e agressões, como aliás venho sendo alvo constante, inclusive alguns de baixíssimo nível. Mas nós vamos nos comprometer em fazer uma campanha de alto nível, com sorriso no rosto, brilho nos olhos e com alegria que vem dominando a nossa caminhada”, acrescentou.