ACM Neto questiona pesquisa divulgada pelo jornal A Tarde: ‘Enquete manipulada’

O pré-candidato a governador ACM Neto (União Brasil) divulgou em suas redes sociais um vídeo que questiona a pesquisa cujo resultado foi publicado neste domingo (17) pelo jornal A Tarde. O ex-prefeito da capital diz ter recebido o conteúdo pelo WhatsApp e não poupou críticas ao levantamento, classificado por ele como uma “enquete manipulada”.

“Vídeo que recebi no meu WhatsApp denunciando o absurdo que é essa pesquisa fake publicada no jornal A Tarde de hoje com uma manchete desesperada e espalhafatosa”, afirmou Neto.

“O que eles chamam de pesquisa é, na verdade, uma enquete manipulada. E o que eles chamam de jornal não passa de um panfleto comandado por um conhecido grupo empresarial a serviço do PT da Bahia”, continuou.

A pesquisa recebeu muitas críticas de integrantes da oposição no estado. O deputado estadual Sandro Régis (União Brasil) disse que o levantamento é uma piada de mau gosto e mais uma tentativa do PT de enganar os baianos.

Já o deputado estadual Tiago Correia (PSDB) pontuou que o instituto AtlasIntel, responsável pela pesquisa, é considerado o pior do país, de acordo com classificação feita pelo portal UOL. O instituto é classificado na categoria controversa, a pior dentre as quatro listadas pelo portal.