ACM Neto recebe apoio de prefeito de Maracás, Soya Novaes

O candidato a governador ACM Neto (União Brasil) recebeu neste sábado (3) a adesão de mais um prefeito que integrava a base governista. Soya Novaes (PDT), de Maracás, recebeu Neto na cidade do Vale do Jiquiriçá, onde participaram de uma grande carreata, com milhares de pessoas nas ruas declarando seu apoio à decisão.

“Neto, nós estamos com você colados, vamos lutar. Tudo o que você vê de obra na cidade, 85% foram com recursos próprios. A gente tem responsabilidade com o dinheiro que arrecada. Cheguei em Maracás com três ambulâncias, uma quebrada e duas rodando. Hoje, nós temos 10 ambulâncias, porque a gente cuida muito da saúde. Temos UTI móvel, odontomóvel. Neto, pode ter certeza que Maracás vai lhe abraçar, vamos trabalhar para isso”, disse Soya sobre o apoio.

Neto destacou a sua relação antiga com Maracás, pois foi votado duas vezes na cidade quando era deputado federal. “Nós todos comemoramos o apoio do prefeito Soya, da minha querida cidade de Maracás. Tenho um carinho enorme por Maracás e fico muito feliz de voltar hoje, nessa reta final de campanha, para participar de um ato político e receber o apoio desse prefeito que bota para quebrar, competentíssimo”, disse ACM Neto sobre o apoio.

A alegria do povo ao ver Soya ao lado de ACM Neto foi clara. Quando a dupla chegou no bairro Alto do Cruzeiro, ponto de concentração da carreata, uma multidão os abordou para tirar fotos e gravar vídeos. Soya pegou um adesivo do 44, em formato de coração, e logo colocou no peito. Um homem que acompanhava o evento pegou o prefeito pelos ombros e gritou: “você fez a escolha certa, meu prefeito”.

O percurso seguiu pela Avenida Brasília, a principal de Maracás, que ficou lotada de pessoas e de carros, parados ou andando, para saudar Soya e Neto. Em certo momento, a fila de veículos ocupou toda a extensão da via, que tem mais de 3 km. Além da dupla, estavam presentes os candidatos a vice-governadora Ana Coelho (Republicanos) e a senador Cacá Leão (PP), a quem o prefeito também declarou apoio.

Ao final da carreata, Neto e Soya subiram na caçamba de uma picape e o candidato pôde falar para a população. “Foi inesquecível o que vivemos hoje na carreata. Aqui de cima do carro a gente tem uma ideia do carinho das pessoas, dos gestos de apoio que recebemos. Quero dizer a vocês que saio ainda mais fortalecido e animado de Maracás. Com a certeza que esta cidade e a Bahia vão escolher a mudança e vão votar no 44”, disse.

Soya foi reeleito em 2020, com 52,72% dos votos. Na reunião que tiveram antes da carreata, na casa do prefeito, para definir a adesão, também estiveram presentes os deputados Sandro Régis (UB), estadual, e Arthur Maia (UB), federal.

Na agenda anterior, ACM Neto já havia recebido o apoio de outros dois prefeitos da base governista. Fernando Brito, de Santa Luzia, filiado ao PSD, e Zé Carlos Carvalho (PP), de São Desidério, também aproveitaram as visitas da comitiva a suas cidades para anunciar adesão ao candidato de oposição.