ACM Neto se compromete a construir estrada entre Sento Sé e Xique-Xique

ACM Neto (União Brasil) se comprometeu, neste sábado (30), a viabilizar a estrada de ligação entre as regiões Norte e Oeste do estado. O anúncio foi feito pelo pré-candidato ao Governo da Bahia durante agenda em Sento Sé.

“Essa estrada vai ser capaz de gerar a integração da região Norte com a região de Xique-Xique e Irecê. Com ela, vamos aproveitar mais ainda o projeto do Baixio e encurtar o acesso à região Oeste do estado”, afirmou.

A construção da estrada vai ligar toda a região de Juazeiro à região de Irecê e Barreiras, e terá grande repercussão regional ao facilitar o transporte e a comercialização de insumos cultivados pelos pequenos, médios e grandes produtores locais.

“Eu não sou um homem que faz promessa à toa. Hoje, eu firmo esse compromisso com vocês. Se Deus me permitir chegar ao governo da Bahia, nós vamos fazer a estrada de ligação entre essas regiões”, confirmou o pré-candidato.

ACM Neto visita, ainda hoje, os municípios de Remanso e Casa Nova. A agenda na região Norte do estado começou na sexta-feira (29), quando Neto passou por Curaçá, e foi recebido por milhares de pessoas em Juazeiro.