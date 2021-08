ACM Neto visita extremo sul da Bahia

Destaque



Publicado em 25 de ago de 2021 e atualizado às 23:25

Se você procura por calçados com qualidade das maiores marcas, visite a MINAS CALÇADOS

Antônio Carlos Magalhães Neto (ACM Neto), tem agenda marcada para visitar várias cidades do Extremo sul da Bahia. Atualmente na presidência do Democratas. A agenda lista as cidades de Itamaraju, Caravelas, Alcobaça e Teixeira de Freitas.

ACM Neto desembarca nesta quinta-feira (15) de agosto em Teixeira de Freitas, destinando na sequência para o centro de visitantes do Parque Marinho dos Abrolhos em Caravelas. Passando pelos municípios de Alcobaça e Prado, com reuniões marcadas na cidade de Itamaraju.

Na sexta-feira (16), ACM Neto fará uma coletiva e caminhada pelo comercio de Itamaraju, antes de destinar para o município de Teixeira de Freitas.