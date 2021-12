Ações do Governo do Estado em apoio a prefeituras fazem cair número de desabrigados

Giro no Mundo



Publicado em 18 de dez de 2021

O número de pessoas que estavam fora das suas casas em razão das chuvas intensas na Bahia, desde o início de novembro deste ano, começa a cair. A informação é da Superintendência de Proteção e Defesa Civil do Estado (Sudec) que contabilizou, neste sábado (18), 4.453 desabrigados e 15.483 desalojados.

O superintendente do órgão, Cel BM Miguel Filho, explicou que “continuarão a ocorrer mudanças significativas nos dados, uma vez que o Governo do Estado está trabalhando diariamente para restabelecer o cenário e trazer a normalidade para a população, especialmente para as famílias mais afetadas”.

Uma equipe composta por servidores da Sudec, com apoio da Assistência Social de Itamaraju, foi montada no Gabinete Avançado do Governo do Estado, para coletar diariamente estas informações junto aos municípios.

De acordo com as informações das prefeituras, são 4.453 desabrigados, 15.483 desalojadas e 14 mortos. Além disso, foram registrados 276 feridos e 299.360 pessoas afetadas, segundo a atualização deste sábado (18).

Retorno ao lar

O retorno das pessoas para suas casas ocasionou também a diminuição no número de abrigos. O município de Itamaraju contava com nove unidades em sua sede. Atualmente, apenas uma está em funcionamento. Já em Jucuruçu, ainda funcionam dois dos cinco abrigos anteriormente montados.

Alerta SMS

Com o intuito de alertar a população sobre a ocorrência de fortes chuvas, a Defesa Civil da Bahia começou a disparar, neste sábado (18), mensagens através de SMS com informações, dicas e orientações referentes ao fenômeno.

O serviço dá a essas pessoas a oportunidade de tomar as providências necessárias e deixar as áreas de risco a tempo.

Os interessados em receber os alertas diariamente devem enviar um SMS com o CEP do local onde moram para o número 40199. O serviço é gratuito.

MUNICÍPIOS EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA DEVIDO ÀS FORTES CHUVAS

1- Alcobaça

2- Amargosa

3- Amélia Rodrigues

4- Anagé

5- Andaraí

6- Apuarema

7- Baixa Grande

8- Belmonte

9- Boa Vista do Tupim

10- Camacan

11- Canavieiras

12- Caravelas

13- Catu

14- Cocos

15- Encruzilhada

16- Eunápolis

17- Guaratinga

18- Iaçu

19- Ibicoara

20- Ibicuí

21- Ibicaraí

22- Ibirapuã

23- Ilhéus

24- Ipiaú

25- Itabela

26- Itapebi

27- Itaberaba

28- Itabuna

29- Itacaré

30- Itagimirim

31- Itajuípe

32- Itamaraju

33- Itambé

34- Itanhém

35- Itapetinga

36- Itaquara

37- Itarantim

38- Jaquaguara

39- Jiquiriçá

40- Jucuruçu

41-Lajedão

42- Macarani

43- Maragogipe

44- Marcionílio Souza

45- Mascote

46- Medeiros Neto

47- Mucugê

48- Mucuri

49- Mundo Novo

50- Mutuípe

51- Nova Viçosa

52- Novo Horizonte

53- Porto Seguro

54- Prado

55- Ribeira do Pombal

56- Ruy Barbosa

57- Santa Cruz Cabrália

58- Santanópolis

59- Teixeira de Freitas

60- Teolândia

61- Ubaíra

62- Vereda

63- Vitória da Conquista