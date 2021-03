Acompanhe a Programação da SEMANA SANTA

Durante as cinco (05) semanas da Quaresma, a Comunidade Cristã Católica, buscou, por meio da oração, da penitencia e da caridade, preparar o coração, para celebrar com fervor o Mistério Pascal da Paixão, Morte e Ressurreição de Cristo. Eis porque no próximo dia 28/03, com o Domingo de Ramos, nós daremos início à “Semana Maior”, também chama de Semana Santa, na qual, nós celebramos (mesmo em tempos de pandemia) o Tríduo Pascal, que prepara para a Festa da Ressurreição.

Sendo assim, em comunhão com toda a Diocese de Teixeira de Freitas/Caravelas, e seguindo as orientações e decretos das autoridades competentes e constituídas, daremos a máxima atenção às medidas de prevenção e combate ao Covid-19, deixando assim constituída a PROGRAMAÇÃO DA SEMANA SANTA, 2021 na Igreja Matriz de São Cosme e São Damião:

Domingos de Ramos (28/03): Missas às 06h, 08h e 17h.

Segunda-feira Santa (29/03): Oração com as Família às 19h.

Terça-feira Santa (30/03): Missa para os Enfermos às 17h.

Quarta-feira Santa, (31/03): Mutirão de Confissões das 15 às 17h30.

Quinta-feira Santa (01/04): Missa da Unidade em Teixeira às 09h, Missa da Ceia do Senhor 17h.

Sexta-feira Santa (02/04): Leitura da Paixão do Senhor às 16h, seguida Terço da Misericórdia em frente ao Hospital Municipal às 17h.

Sábado Santo (03/04): Vigília Pascal às 17h.

Domingo da Páscoa (04/04): Missa da Ressurreição do Senhor às 08h e 17h.

Os acessos estão sendo distribuídos na Secretaria da Paróquia em horário comercial. Para mais informações ligue: 3294-3950 (Fixo e WhatsApp), ou acesse nossa página no Instagram: @pascomcosmedamiao.

Que Deus abençoe a todos(as) e que pela força da Ressurreição de Cristo, que venceu o nosso maior inimigo que é a morte, possamos vencer o inimigo do coronavírus. Assim seja, Amém!

Frei Vandeí Sant’Anna, OFMCap.