Acompanhe o ‘Isso é Bahia’ desta quinta-feira, 31

O programa Isso é Bahia, da rádio A TARDE FM (103.9), recebe como entrevistada nesta quinta-feira, 31, a advogada tributarista Ticiana Landeiro. Ela irá falar sobre a isenção do imposto de renda para aposentadoria, pensão ou reforma no caso de pessoas com doenças graves.Além dela, também estará presente o professor, historiador e diretor teatral, Ricardo Carvalho, que falará sobre o espetáculo “5 segundos”, cuja apresentação ocorrerá nesta sexta-feira, 1º, na sala de coro do TCA.Com apresentação dos jornalistas Jefferson Beltrão e Fernando Duarte, o Isso é Bahia vai ao ar na A Tarde FM (103.9), de segunda a sexta-feira, das 7h às 9h.

