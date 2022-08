Acusada de trair Bil Araújo, Erika Schneider fala toda a verdade e se revolta contra amiga

Na tarde deste sábado (27), Erika Schneider usou seus Stories do Instagram para se pronunciar sobre os boatos de que teria traído seu ex namorado, Bil Araújo. Tudo começou após um vídeo de Sarah Andrade com o rapaz cair nas redes sociais, em que a ex-BBB insinua que ele veio de uma “família de bois”.

“Querer me colocar como culpada, traidora e quem chifrou é demais porque mexe com meu caráter e minha índole. Relacionamentos acabam todos os dias. Fiquei mal da primeira vez, não vou mentir, apareci aqui chorando. Da segunda vez, vida que segue, não vou ficar com uma pessoa que não quer estar comigo”, começou Erika.

Vale lembrar que Sarah é amiga de Erika e as duas aproveitaram um evento juntas no último sábado (20). “E o pior de tudo é que existem amigos que fazem brincadeira de mau gosto insinuando isso. Querer denegrir a imagem do outro em troca de biscoito não dá”, concluiu.

Foto: Reprodução/Instagram

Bil Araújo manda indireta e alfineta Erika Schneider Durante uma entrevista ao R7, Bil Araújo deu o que falar ao mandar uma indireta para a sua ex-namorada, Erika Schneider. Meses após o término do relacionamento, o ex-BBB não teve papas na língua e revelou que precisa selecionar melhor as pessoas que se relaciona.

“A gente namora, mas quando termina leva isso como aprendizado. Está tudo certo, só precisa selecionar mais as pessoas e confiar também. Agora, estou solteiro e não estou procurando nada, só estou vivendo. Preciso respirar um pouco. Estão surgindo muitas oportunidades, muitos convites”, revelou.

Em seguida, o influenciador afirmou que está focado em sua vida profissional. “Estou focando muito em mim, estudando… Agora, estou na área do empreendedorismo também, quero abrir uma segunda empresa e estou me dedicando a isso”, finalizou Bil.

