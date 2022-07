Acusado de agressão é preso, após disparar arma em Prado

A polícia militar da 88ª CIPM do município de Prado, efetuou a prisão de um acusado de agredir uma mulher, além disparar uma arma de fogo, durante o período noturno desta sexta-feira (01) de julho.

Denúncias levaram uma guarnição até a Avenida Minas Gerais, no bairro São Brás, nas proximidades de uma oficina. Onde as informações apontavam que José de Jesus Costa, estaria a enristar Sueli Neves dos Santos.

No local, os militares encontraram em poder do acusado uma arma de fabricação artesanal, que teria efetuado o disparo no sentido do teto do imóvel.

O acusado foi detido e encaminhado para a delegacia da Polícia Civil de Itamaraju, atendendo ao regime de plantão regional.

O indivíduo prestou depoimento, mas ficou à disposição da justiça.