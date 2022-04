Acusado de assalto a fazenda em Itabela, morre em confronto com a Rondesp

Uma ação da Rondesp, grupo especial da Polícia Militar, neste domingo (24), terminou com um suspeito morto e outro preso e resgate de uma mulher, em Eunápolis.

Uma denúncia, com informações que um grupo criminoso estaria enterrando os corpos de dois jovens, levaram os militares até o bairro Santa Lúcia. Os militares notaram a presença de 08 suspeito.

Numa região de mata aos fundos do bairro Parque da Renovação, os policiais flagraram oito bandidos torturando uma mulher. Diante de uma intensa troca de tiros, um dos criminosos foi baleado e morto, com a prisão de um segundo acusado. Os demais conseguiram fugir.

No local foi apreendida um revólver calibre 32 e uma enxada, mas sem evidência que pudessem levar os corpos, enterrados naquela aérea.

O acusado morto no tiroteio com a Rondesp, é popularmente conhecido como “Gagé”. Tido pela polícia, como individuo de alta periculidade. Chegou a ser preso com armas de fogo, no município de Itabela.

No entanto, dois jovens continuam desaparecidos, após serem sequestrados na madrugada de sábado (23), onde um grupo armado arrombou uma moradia no bairro Santa Lúcia, levando Michaio Melgaço Pinheiro (21 anos) e Felipe de Jesus (20 anos).