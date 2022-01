Acusado de duplo homicídio é preso em distrito de Teixeira

Destaque



Publicado em 17 de jan de 2022 e atualizado às 21:27

Uma investigação da equipe de policiais civis do CATI SUL e delegacia de Teixeira de Freitas, culminou na prisão do principal suspeito do duplo homicídio ocorrido no dia 10 de janeiro de 2022 num distrito de Duque de Caxias em Teixeira de Freitas.

As investigações iniciaram baseadas no boletim de ocorrência 18522/2022, com informações sobre as mortes de Adevaldo do Nascimento Porto (17 anos) e Angélica da Silva de Jesus (26 anos). Equipes deslocaram até a residência do suspeito.

No local foi possível identificar o acusado em poder de um revólver calibre 38 com 6 (seis) munições intactas (N° 702019), sendo abordado e preso inicialmente pelo porte ilegal de arma de fogo.

No entanto, durante depoimento foi extraída a confissão do acusado que revelou destalhes sobre o duplo homicídio. Ainda informando que a motivação dos assassinatos teria sido o controle do narcotráfico na localidade.

Diante dos fatos o acusado foi autuado em flagrante pelo crime de porte ilegal de arma de fogo. Mas será indiciado pelo duplo homicídio. O nome do acusado não foi listado devido a proteção garantida na Lei Nº 13. 869, de 5 de setembro de 2019.

Fonte | Cati Sul