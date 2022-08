Acusado de estuprar mulher com transtorno mental é preso na Bahia

Um homem acusado de estupro de vulnerável foi preso na quarta-feira (3), na cidade baiana de Casa Nova. Ele estava com mandado de prisão em aberto pelo crime, que aconteceu em 26 de junho.

Segundo a Polícia Civil, a vítima é uma mulher de 28 anos, que sofre de transtornos mentais. O acusado teria levado a jovem até um terreno baldio no distrito de Pau a Pique, onde aconteceu a violência sexual, diz o delegado Arnóbio Dionísio Soares.

Com o cumprimento da ordem judicial, expedida pela comarca de Casa Nova, o suspeito passou por exame de lesão corporal, no Departamento de Polícia Técnica (DPT), e está à disposição do Poder Judiciário.

Ele deve ser encaminhado para o sistema prisional.