Acusado de matar empresário em Pernambuco e esconder corpo na Bahia é preso no Rio

Uma investigação da Delegacia de Homicídios (DH) de Juazeiro, no norte da Bahia, resultou na prisão, nesta terça-feira (28), do suspeito de matar o comerciante Clebson Deivid Pereira Braz, no município de Petrolina, em Pernambuco, em agosto de 2021. O homem de 28 anos estava escondido no Rio de Janeiro.

O mandado de prisão preventiva foi cumprido pela Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas da Polícia Civil do Rio.

Segundo a apuração da DH de Juazeiro, o homicídio qualificado foi motivado por ciúmes. Na ocasião, ele atraiu o empresário até sua casa passando-se pela sua companheira, momento em que rendeu a vítima com um simulacro de arma de fogo, amarrou-o com uma abraçadeira e o matou asfixiado.

Em seguida, o suspeito foi para o município baiano de Sobradinho, onde descartou o corpo e colocou fogo no automóvel de Clebson.

Desde o fim da investigação, o homem estava foragido da Justiça. Com o cumprimento da determinação judicial expedida pela Vara do Júri de Juazeiro, ele será transferido para a Bahia e encaminhado ao sistema prisional.