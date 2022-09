Acusado é preso em operação entre polícias na cidade de Caravelas

Uma investigação iniciada na última sexta-feira (23), culminou na prisão de acusado por crime de tráfico de drogas em Caravelas.

Diligências realizadas na sexta-feira (23), identificaram o suspeito Patrick Albert de Jesus Alcantara, portando material ilícito. Mas ao notar a presença dos agentes da Polícia Civil de Caravelas, empreendeu em fuga, conseguindo acessar quadra poliesportiva e escapar.

No entanto, nesta segunda-feira (26), denúncias permitiram fechar o cerco contra o acusado. Numa ação conjunta entre as polícias civil e militar, foi possível localizar o indivíduo numa casa localizada à travessa das Estrelas, no distrito Barra de Caravelas, comercializando material entorpecente e poder de uma arma de fogo calibre 38.

Durante interrogatório Patrick Albert de Jesus Alcantara, confessou comercializar drogas no local e que estava em liberdade a pouco mais de 02 meses.

Diante dos fatos, o acusado foi encaminhado para a delegacia de Caravelas, autuado em flagrante pelo crime tráfico de drogas. Posteriormente transferido para a sede da 8ª COORPIN em Teixeira de Freitas.

Fonte | DPC Marco Antônio de Oliveira Neves