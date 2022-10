Acusado é preso pela polícia civil, por tráfico de drogas em Caravelas

Uma ação da Polícia Civil de Caravelas, comandada pelo delegado Marco Antônio de Oliveira Neves, ocorrida nesta quarta-feira (19) de outubro, conseguiu prender Paulo Sérgio Cruz dos Santos Monteiro (24 anos), o popular “Ceguinho”.

“Ceguinho”, havia ameaçado sua ex-companheira de apenas 17 anos, onde ostentava uma arma de fogo (revólver calibre 38).

A equipe de policiais se dirigiu ao imóvel do acusado das agressões e também investigado por crime de tráfico de drogas.

No local o investigado negou as acusações, mas permitiu a entrada da equipe, para efetuar buscas da arma ou drogas.

Os policiais notaram que no quintal do imóvel, havia um lugar com terra mexida (criando assim a possibilidade de que algo havia sido enterrado recentemente). Foram localizados 02 (dois) tabletes de uma substância de cor esverdeada, semelhante a “maconha”, pesando aproximadamente 525 (quinhentos e vinte e cinco) gramas, que estava alojado no buraco raso coberto com areia. Mas a arma não foi encontrada.

Com a apreensão da droga, Paulo Sérgio Cruz dos Santos Monteiro, confessou ser o dono da droga e que havia adquirido pelo valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

O acusado e todo o material foram encaminhados para a delegacia de Caravelas, sendo autuado pelo crime de tráfico de drogas (artigo 33 da Lei 11.343/06 e Artigo 147 do CPB c/c Lei 11.340/06)

Fonte | DPC Marco Antônio de Oliveira Neves