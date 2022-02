Acusado morre em troca de tiros com CAEMA

Destaque



Publicado em 14 de fev de 2022 e atualizado às 11:08

Uma ação da polícia militar, terminou com um suspeito morto a resistir as instruções, durante a madrugada de domingo (13) no distrito de Cumuruxatiba área do município de Prado.

O grupo especializado da CIPE – Mata Atlântica, seguiam em ronda de rotina, quando foram notificados com informações onde um indivíduo armado estava agredindo e ameaçando matar uma mulher.

No relato dos militares, a guarnição informou que orientou ao suspeito efetuar a rendição, mas a atitude foi ignorada. Disparos foram efetuados e a polícia revidou.

O acusado identificado como Elenilson Souza Batista Júnior foi atingindo, onde chegou a ser socorrido para uma unidade na cidade de Prado, mas devido a gravidade dos ferimentos não resistiu e veio a óbito.

Em poder do acusado foram localizados um revólver 38 com quatro projeteis deflagrados e dois intactos. Também 21 pinos de substância análoga a cocaína, 04 porções de substância análoga a maconha.

O corpo foi removido e transferido para o IML da região.